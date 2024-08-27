На Украину завезли 500 тонн сырья для создания азотистого иприта

Киев. Украина. Около 500 тонн вещества, которое может быть использовано для синтеза азотистого иприта, поставили из-за рубежа на Украину. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, пишет «Российская газета».

Вещество, о котором идет речь – триэтаноламин. Одним из покупателей выступила украинская компания «Реагент», которая только в июле 2024 года приобрела более 160 тонн данного соединения. Информирует ли Киев об этом Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) – неизвестно, подчеркнул генерал.

Тем временем российские военные зафиксировали в зоне СВО уже более 400 случаев применения Украиной ядовитых веществ нелетального действия – в основном хлорпикрина и хлорацетофенона