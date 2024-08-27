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На Украину завезли 500 тонн сырья для создания азотистого иприта

16:49, 27 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
На Украину завезли 500 тонн сырья для создания азотистого иприта
16:49, 27 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
79
0
#Украина\n#Россия\n#конфликт\n#Донбасс\n#Минобороны\n#военные\n#спецоперация\n#СВО\n#химическое оружие
Фото: pxhere.com
79
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Ядовитое вещество может быть использовано в военных целях, отметили в Минобороны РФ.

Киев. Украина. Около 500 тонн вещества, которое может быть использовано для синтеза азотистого иприта, поставили из-за рубежа на Украину. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, пишет «Российская газета».

Вещество, о котором идет речь – триэтаноламин. Одним из покупателей выступила украинская компания «Реагент», которая только в июле 2024 года приобрела более 160 тонн данного соединения. Информирует ли Киев об этом Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) – неизвестно, подчеркнул генерал.

Тем временем российские военные зафиксировали в зоне СВО уже более 400 случаев применения Украиной ядовитых веществ нелетального действия – в основном хлорпикрина и хлорацетофенона

16:49, 27 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
79
0
#Украина\n#Россия\n#конфликт\n#Донбасс\n#Минобороны\n#военные\n#спецоперация\n#СВО\n#химическое оружие