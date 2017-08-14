Часы Биг-Бена остановятся на 4 года

21 августа начнется капремонт старинного механизма.

Лондон. Великобритания. Ближайшие 4 года знаменитую часовую башню Вестминстерского дворца в Лондоне, более известную как Биг-Бен, можно будет видеть, но не слышать. С 21 августа в ней будут ремонтировать механизм, в связи с чем колокол замолкнет на четыре года.

Об этом сообщает «RT» со ссылкой на пресс-службу британского парламента. Отмечается, что в последний раз капремонт часов проводился в середине 80-х годов прошлого века. Кроме того, на профилактику Биг-Бен закрывали в 2007 году.

Помимо механизма, реставраторы проведут работы на всех четырех циферблатах башни. При этом звон Биг-Бена не будет раздаваться до окончания ремонта, то есть до 2021 года.