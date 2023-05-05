Полиция арестовала более ста итальянских мафиози из группировки «Ндрангета»

Рим. Италия. Крупную операцию против мафиозного клана «Ндрангета» из Калабрии провела итальянская полиция. Аресты проводились в нескольких странах Западной Европы, передает «МИР 24».

В результате облавы за решетку попали 108 подозреваемых, главным образом из Италии и Германии. Нескольких гангстеров задержали в Бельгии, Франции, Испании и Португалии. Их обвиняют в распространении наркотиков, убийствах и отмывании денег.

Отмечается, что деятелей «Ндрангеты» ловят уже несколько лет. Для их содержания даже построили специальный бункер. Судебные процессы над бандитами проходят при повышенных мерах безопасности.

«Ндрангета» является одной из самых богатых итальянских преступных группировок, хотя и не так известна, как «Коза Ностра» или «Каморра». По некоторым оценкам, представители «Ндрангеты» контролируют 80% трафика кокаина в Европе.