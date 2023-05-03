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В Лос-Анджелесе прошла демонстрация сценаристов Голливуда

11:07, 03 мая, 2023
Евгений Кандаков
журналист
В Лос-Анджелесе прошла демонстрация сценаристов Голливуда
11:07, 03 мая, 2023
Евгений Кандаков
журналист
25
0
#США\n#культура\n#кино\n#Голливуд\n#профсоюзы\n#забастовка
Фото: pxhere.com
25
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Авторы требуют повышения оплаты литературного труда.

Лос-Анджелес. США. Создатели сценариев голливудских фильмов объявили забастовку и устроили демонстрацию в Лос-Анджелесе. В акции протеста участвовали около 1,1 тыс. литераторов, передает «МИР 24».

Отмечается, что сценаристы «Фабрики грез» бастуют впервые за 15 лет. Тружеников пера и ноутбука не устраивает уровень оплаты. Авторы текстов хотят получать около 2% от прибыли киноиндустрии. А их профсоюз требует, чтобы к работе над популярными шоу привлекали больше сценаристов и заключали с ними эксклюзивные контракты. 

Предыдущая стачка сценаристов Голливуда состоялась в 2007 году и длилась 100 дней. В результате кинопроизводители потеряли 3 млрд долларов.

11:07, 03 мая, 2023
Евгений Кандаков
журналист
25
0
#США\n#культура\n#кино\n#Голливуд\n#профсоюзы\n#забастовка