В Лос-Анджелесе прошла демонстрация сценаристов Голливуда

Лос-Анджелес. США. Создатели сценариев голливудских фильмов объявили забастовку и устроили демонстрацию в Лос-Анджелесе. В акции протеста участвовали около 1,1 тыс. литераторов, передает «МИР 24».

Отмечается, что сценаристы «Фабрики грез» бастуют впервые за 15 лет. Тружеников пера и ноутбука не устраивает уровень оплаты. Авторы текстов хотят получать около 2% от прибыли киноиндустрии. А их профсоюз требует, чтобы к работе над популярными шоу привлекали больше сценаристов и заключали с ними эксклюзивные контракты.

Предыдущая стачка сценаристов Голливуда состоялась в 2007 году и длилась 100 дней. В результате кинопроизводители потеряли 3 млрд долларов.