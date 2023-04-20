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В NASA не подтвердили взбудоражившие жителей Киева сообщения о падении американского спутника

10:03, 20 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
В NASA не подтвердили взбудоражившие жителей Киева сообщения о падении американского спутника
10:03, 20 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
104
0
#Украина\n#Киев\n#космос\n#военные\n#США\n#Пентагон\n#спецоперация\n#NASA\n#слухи
Фото: pxhere.com
104
0

Ранее в небе над украинской столицей была замечена яркая вспышка.

Киев. Украина. В NASA отрицают возможность падения своего спутника в небе над Киевом. В агентстве заявили, что объект пока еще не сошел с орбиты, сообщает RT со ссылкой на РИА Новости.

Речь идет о космическом аппарате под названием RHESSI, о списании и плановом уничтожении которого было объявлено 19 апреля. NASA отслеживает траекторию движения спутника совместно с Пентагоном. Его падение должно пройти по плану, заверили в агентстве.

Ранее жители украинской столицы обратили внимание на яркую вспышку на небе. Глава Киевской военной администрации Сергей Попко объяснил наблюдаемое явление падением спутника NASA.

UPD: позднее в Космическом агентстве Украины объяснили яркую вспышку в небе вхождением небесного тела в атмосферу с эпицентром в Киевской области. 

10:03, 20 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
104
0
#Украина\n#Киев\n#космос\n#военные\n#США\n#Пентагон\n#спецоперация\n#NASA\n#слухи