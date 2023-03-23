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Американская студия Valve представила игру Counter-Strike 2

12:20, 23 марта, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
Американская студия Valve представила игру Counter-Strike 2
12:20, 23 марта, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
36
0
#США\n#игры\n#компьютерные игры
Фото: YouTube.com
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Сейчас началось её тестирование, а релиз ожидается летом.

Белвью. США. Американская студия Valve представила игру Counter-Strike 2 (CS-2) и опубликовала на своём YouTube-канале три геймплейных ролика. Об этом сообщают «Известия».

В первом видео разработчики рассказали о создании реалистичного дыма, реагирующего на свет, выстрелы и взрывы. Во втором ролике продемонстрированы новая система освещения, переработанные карты и различные графические улучшения. Третий видеоролик посвящён частоте (тикрейту), с которой сервер обновляет данные об игре. По сведениям студии, в CS-2 эту систему значительно улучшили.

Отметим, что в начале марта 2023 года киберспортивный журналист Ричард Льюис писал, что тикрейт будет составлять 128 Герц. Онлайн-шутеры считают этот показатель эталонным, в настоящее время он поддерживается только в нескольких играх, например в Valorant от компании Riot Games.

Закрытое тестирование CS-2 началось 22 марта, а релиз состоится летом 2023 года, добавляет «Газета.Ru».

12:20, 23 марта, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
36
0
#США\n#игры\n#компьютерные игры