Белвью. США. Американская студия Valve представила игру Counter-Strike 2 (CS-2) и опубликовала на своём YouTube-канале три геймплейных ролика. Об этом сообщают «Известия».

В первом видео разработчики рассказали о создании реалистичного дыма, реагирующего на свет, выстрелы и взрывы. Во втором ролике продемонстрированы новая система освещения, переработанные карты и различные графические улучшения. Третий видеоролик посвящён частоте (тикрейту), с которой сервер обновляет данные об игре. По сведениям студии, в CS-2 эту систему значительно улучшили.

Отметим, что в начале марта 2023 года киберспортивный журналист Ричард Льюис писал, что тикрейт будет составлять 128 Герц. Онлайн-шутеры считают этот показатель эталонным, в настоящее время он поддерживается только в нескольких играх, например в Valorant от компании Riot Games.

Закрытое тестирование CS-2 началось 22 марта, а релиз состоится летом 2023 года, добавляет «Газета.Ru».