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Генсек ООН призвал прекратить обстрелы Запорожской АЭС

12:38, 08 августа, 2022
Евгений Кандаков
Генсек ООН призвал прекратить обстрелы Запорожской АЭС
12:38, 08 августа, 2022
Евгений Кандаков
54
0
#Украина\n#обстрел\n#ракеты\n#АЭС\n#радиация\n#ООН
Фото: pixabay.com
54
0

Украинские ракеты падают в считанных сотнях метров от энероблока.

Токио. Япония. Незамедлительно прекратить удары по территории Запорожской АЭС потребовал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Также он призвал разрешить доступ на станцию инспекторов МАГАТЭ, пишет «Интерфакс».

«Любая атака на атомную электростанцию — это самоубийство», — приводит агентство слова генсека Организации Объединенных Наций. Отмечается, что сейчас Антониу Гутерриш находится в Японии, где проходят мероприятия по случаю 77-й годовщины ядерной бомбардировки Хиросимы.

Украинские военные уже несколько раз обстреливали Запорожскую АЭС. В частности, 7 августа ракета от РСЗО «Ураган» упала в 400 метрах от энергоблока.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил в связи с этим обеспокоенность и заявил, что готов посетить атомную электростанцию в составе миссии экспертов.

12:38, 08 августа, 2022
Евгений Кандаков
54
0
#Украина\n#обстрел\n#ракеты\n#АЭС\n#радиация\n#ООН