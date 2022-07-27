Способ увеличить мышцы без тренировок открыли зарубежные ученые

Копенгаген. Дания. Генетические исследования позволили вплотную приблизиться к осуществлению давней мечты огромного множества лентяев по всему миру. Ученые из университетов австралийского Мельбурна и датского Копенгагена открыли ген, который позволяет нарастить мышечную массу без физических упражнений, пишет Газета.ру со ссылкой на издание Cell Metabolism.

Благодаря изучению молекулярных сигналов в мышцах, коллективу исследователей удалось открыть ген, который активируется во время тренировок. Его название – C18ORF25.

Ген испытали на мышах. У одной группы грызунов присутствие C18ORF25 искусственно повысили, другую его полностью лишили. Первая группа показала отличные результаты: мышцы у них усиливались рекордными темпами. Вторая группа развивалась медленнее из-за слабых мускулов и низкой физической активности.

Авторы исследования отметили, что открытие можно использовать не только для выработки рельефных фигур без многочасовых усилий на тренажерах, но и для лечения мышечной дистрофии.