В ВОЗ сообщили о гибели от перегрева более 1700 человек в Испании и Португалии

Женева. Швейцария. От аномально жаркой погоды в Португалии и Испании скончались как минимум 1700 человек. Об этом заявил глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге, сообщает телеканал «МИР 24».

Чиновник также обеспокоен лесными пожарами в Скандинавии и Британии. Раньше они создавали проблемы главным образом в странах Южной Европы, но в этом году добрались и до севера. Напомним, 19 июля в Лондоне перекинувшийся из леса на жилой район огонь уничтожил несколько домов, в которых проживало 300 человек. В стране объявили высший уровень угрозы из-за жары.

Клюге потребовал от всех стран мира включиться в борьбу с изменениями климата, назвав их угрозой существованию человечества.