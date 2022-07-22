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В ВОЗ сообщили о гибели от перегрева более 1700 человек в Испании и Португалии

17:56, 22 июля, 2022
Евгений Кандаков
В ВОЗ сообщили о гибели от перегрева более 1700 человек в Испании и Португалии
17:56, 22 июля, 2022
Евгений Кандаков
18
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#климат\n#трагедия\n#пожары\n#Европа\n#Испания\n#Португалия\n#ВОЗ\n#потепление\n#жара
Фото: pxhere.com
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В организации призвали к борьбе с глобальным потеплением.

Женева. Швейцария. От аномально жаркой погоды в Португалии и Испании скончались как минимум 1700 человек. Об этом заявил глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге, сообщает телеканал «МИР 24».

Чиновник также обеспокоен лесными пожарами в Скандинавии и Британии. Раньше они создавали проблемы главным образом в странах Южной Европы, но в этом году добрались и до севера. Напомним, 19 июля в Лондоне перекинувшийся из леса на жилой район огонь уничтожил несколько домов, в которых проживало 300 человек. В стране объявили высший уровень угрозы из-за жары.

Клюге потребовал от всех стран мира включиться в борьбу с изменениями климата, назвав их угрозой существованию человечества.

17:56, 22 июля, 2022
Евгений Кандаков
18
0
#климат\n#трагедия\n#пожары\n#Европа\n#Испания\n#Португалия\n#ВОЗ\n#потепление\n#жара