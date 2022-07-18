Британию накрыла аномальная жара

Лондон. Великобритания. «Красный» уровень опасности из-за жары впервые в истории объявили в Великобритании. Он вступил в силу в ночь на 18 июля, сообщает телеканал «МИР 24» со ссылкой на Guardian.

Синоптики прогнозируют, что столбики термометров на «туманном Альбионе» в течение ближайших двух дней поднимутся до +41 градуса Цельсия. При этом будет побит абсолютный рекорд.

Зной угрожает не только дискомфортом рядовым обывателям. Железнодорожники опасаются роста аварий из-за деформации рельсов. Местами их даже начали красить в белый цвет, чтобы уменьшить нагрев из-за солнечных лучей. Пассажиров просят воздержаться от поездок на поездах без крайней необходимости.