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При беспорядках в Узбекистане погибли не менее 18 человек

12:32, 04 июля, 2022
Евгений Кандаков
При беспорядках в Узбекистане погибли не менее 18 человек
12:32, 04 июля, 2022
Евгений Кандаков
396
0
#Узбекистан\n#регионы\n#гибель людей\n#Генпрокуратура\n#беспорядки
Фото: pixabay.com
396
0

Волнения начались из-за планов лишить Каракалпакию права выхода из страны.

Ташкент. Узбекистан. В Генпрокуратуре Узбекистана сообщили о гибели как минимум 18 человек при беспорядках, вспыхнувших в Каракалпакии. Волнения там начались 1 июля, пишет Лента.ру со ссылкой на РИА Новости.

Поводом для протестов послужила попытка руководства Узбекистана лишить данный регион права на выход из состава страны. В ответ местные жители вышли на массовые демонстрации, которые обернулись столкновениями с силовиками. Количество пострадавших пока точно не установлено. Все 18 погибших получили тяжелые травмы, несовместимые с жизнью, заявили в прокуратуре.

Причиной беспорядков власти Узбекистана считают вмешательство внешних сил.

Входившая в советское время в состав в состав Узбекской ССР Каракалпакская автономия после распада осталась частью Узбекистана. Сейчас она называется республика Каракалапакстан. Однако у региона сохранялось право на объявление независимости по результатам соответствующего референдума.

Каракалпакия расположена на северо-западе Узбекистана и занимает около 40% территории страны, ее столицей является город Нукус. Население составляет около 2 млн человек.

12:32, 04 июля, 2022
Евгений Кандаков
396
0
#Узбекистан\n#регионы\n#гибель людей\n#Генпрокуратура\n#беспорядки