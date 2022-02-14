Закрыть
Все разделы Поиск
История ижевского оружия Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Обещания Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Любите цирк, друзья Лонгрид Январский грех Владимира Шумайлова Лонгрид Второй пункт покупки вторсырья открылся в Ижевске Лонгрид

На афгано-таджикской границе разместятся 10 тысяч боевиков

12:48, 14 февраля, 2022
Евгений Кандаков
На афгано-таджикской границе разместятся 10 тысяч боевиков
12:48, 14 февраля, 2022
Евгений Кандаков
85
0
#Таджикистан\n#Узбекистан\n#границы\n#боевики\n#террористы\n#Афганистан
Фото: vk.com/rt_russian
85
0

Также запрещенное в России движение «Талибан» направит свои силы к границе с Узбекистаном.

Кабул. Афганистан. 10 тысяч боевиков с новейшим оружием появятся на севере Афганистана. Эти районы граничат  с Таджикистаном и Узбекистаном, пишет «Интерфакс».

Дополнительные силы направит в северные и северо-восточные провинции контролирующее Афганистан движение «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом написал на своей странице в Twitter начальник генштаба вооруженных сил талибов Кари Фасихуддин Фитрат.

Отмечается, что группировка будет располагать самой современной техникой стран НАТО. В скором времени ее поддержит и авиация, добавил Фитрат. Он пояснил, что указанные силы будут готовы отреагировать на любые вызовы.

Напомним, после захвата талибами Кабула летом 2021 года в отдельных провинциях страны им продолжают оказывать вооруженное сопротивление.

12:48, 14 февраля, 2022
Евгений Кандаков
85
0
#Таджикистан\n#Узбекистан\n#границы\n#боевики\n#террористы\n#Афганистан