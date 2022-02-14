На афгано-таджикской границе разместятся 10 тысяч боевиков

Кабул. Афганистан. 10 тысяч боевиков с новейшим оружием появятся на севере Афганистана. Эти районы граничат с Таджикистаном и Узбекистаном, пишет «Интерфакс».

Дополнительные силы направит в северные и северо-восточные провинции контролирующее Афганистан движение «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом написал на своей странице в Twitter начальник генштаба вооруженных сил талибов Кари Фасихуддин Фитрат.

Отмечается, что группировка будет располагать самой современной техникой стран НАТО. В скором времени ее поддержит и авиация, добавил Фитрат. Он пояснил, что указанные силы будут готовы отреагировать на любые вызовы.

Напомним, после захвата талибами Кабула летом 2021 года в отдельных провинциях страны им продолжают оказывать вооруженное сопротивление.