Ассанжу позволили жениться в тюрьме

У его подруги Стеллы Морис уже двое детей.



Лондон. Великобритания. Джулиану Ассанжу разрешили жениться на Стелле Морис. Соответствующая просьба основателя ресурса WikiLeaks была удовлетворена начальником тюрьмы строгого режима Белмарш, пишет «Интерфакс» со ссылкой на «Би-би-си».

Стелла Морис познакомилась с Джулианом Ассанжем в 2011 году, в отношениях они состоят с 2015 года, у пары есть двое детей.

По британским законам, заключенные имеют право подать заявление о бракосочетании. Если администрация тюрьмы не имеет возражений, свадьба может быть сыграна за счет брачующихся, без расходования средств бюджета.

Напомним, в 2019 году Джулиана Ассанжа арестовали в посольстве Эквадора в Великобритании, где он скрывался 7 лет. Перед этим он разгласил через сайт Wikileaks ряд сведений, составляющих государственную тайну США. В отношении него в разных странах были возбуждены уголовные дела. В итоге власти Эквадора разрешили британской полиции арестовать основателя Wikileaks на территории своей дипмиссии.

Кстати, Амаль Аламуддин, адвокат Джулиана Ассанжа, в 2014 году вышла замуж за голливудского актера Джорджа Клуни.