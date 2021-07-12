Российский самолет в одиночку справился с пожаром в Греции

Бе-200 находится в Греции по договору на оказание услуг по пожаротушению.



Хиос. Греция. Пожар на греческом острове Хиос был потушен российским самолетом-амфибией Бе-200. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу госкорпорации Ростех.

Пожар вспыхнул 8 июля. Чтобы ликвидировать пламя, Бе-200 11 раз набрал и сбросил воду. В процессе пожаротушения ему понадобилась одна дозаправка топливом. Выполнив задачу, самолет вернутся на аэродром базирования.

В министерстве гражданской защиты Греции высоко оценили эффективность российской техники. Самолет-амфибия находится в этой стране по договору на оказание услуг по пожаротушению между министерством гражданской защиты Греции и компанией «Ил».

Кроме пожаротушения, Бе-200 используется для оказания экстренной помощи в труднодоступных районах, поиска и спасения на воде, санитарных и грузовых перевозок, а также мониторинга окружающей среды. Самолет может взять на борт 12 тонн воды. Производится в Таганроге.