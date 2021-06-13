Джо Байден нарушил протокол на саммите G7

Королева не сделала главе Белого дома замечания.

Великобритания. Президент США Джо Байден и его супруга нарушили королевский протокол на саммите "Большой семерки". Об этом пишет Газета.ru

Согласно установленному правилу, последней на G7 должна прибывать королевская семья, в том числе Елизавета II. До их приезда все гости должны успеть приехать на мероприятие. Помимо этого, только после ухода королевы все могут покинуть место.

На этот раз из-за опоздания Джо и Джилл Байдены пришли последними. Поскольку это была первая встреча Байдена в качестве президента с королевой, она не сделала ему замечания.