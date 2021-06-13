Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект Комосстрой Спецпроект
Обещания Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
За свободой – в походы Лонгрид Взрывы в Пугачево. 10 лет спустя Лонгрид Молоку все возрасты покорны Лонгрид

Джо Байден нарушил протокол на саммите G7

10:40, 13 июня, 2021
Анна Торхова
Джо Байден нарушил протокол на саммите G7
10:40, 13 июня, 2021
Анна Торхова
60
0
#Великобритания\n#США\n#Джо Байден\n#королева
Фото: wikimedia.org
60
0

Королева не сделала главе Белого дома замечания.

Великобритания. Президент США Джо Байден и его супруга нарушили королевский протокол на саммите "Большой семерки". Об этом пишет Газета.ru.
Согласно установленному правилу, последней на G7 должна прибывать королевская семья, в том числе Елизавета II. До их приезда все гости должны успеть приехать на мероприятие. Помимо этого, только после ухода королевы все могут покинуть место. 
На этот раз из-за опоздания Джо и Джилл Байдены пришли последними. Поскольку это была первая встреча Байдена в качестве президента с королевой, она не сделала ему замечания.
10:40, 13 июня, 2021
Анна Торхова
60
0
#Великобритания\n#США\n#Джо Байден\n#королева