Власти Японии вновь выразили желание продолжить диалог о Курилах

Страна готова вести переговоры с Россией на основании советско-японских соглашений.

Токио. Япония. В Японии подтвердили готовность решить вопрос о Курилах путем диалога. Как пишут «Известия», Токио намерено продолжить консультации с Москвой по решению проблемы принадлежности ряда Курильских островов. Впоследствии Япония планирует подписание мирного договора с Россией.

«Северные территории (так в Японии называют Курильские острова. — прим. «Известий») — это острова, на которые распространяется суверенитет Японии. Правительство Японии обеспечивает тесный диалог между лидерами и главами МИД двух стран и продолжит активные переговоры с Россией на основе нашей базовой позиции — решения проблемы принадлежности четырех северных островов и последующего заключения мирного договора», — говорится в докладе японского МИДа по дипломатии «Синяя книга» за 2021 год.

25 марта премьер-министр Японии Есихидэ Суга сообщил, что Япония готова продолжить переговоры с Российской Федерацией о статусе Южных Курил на основании советско-японской декларации 1956 года.

Россия «переживает о том, что, если отдать Японии Южные Курилы, американские войска разместят там военные базы», - заявил позднее бывший глава японского правительства Юкио Хатояма. Он предложил пересмотреть договор о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности между США и Японией.

Добавим, подписание мирного договора между Советским Союзом и Японией по окончании Второй мировой войны не состоялось именно из-за территориального спора. Речь идет о принадлежности островов Кунашир, Итуруп и ряда территорий Малой Курильской гряды. Япония продолжает считать их своими, хотя по результатам войны эти острова перешли к СССР.