Председатель Евросовета рассказал о бессоннице из-за случая со стулом для главы Еврокомиссии

Инцидент произошел на встрече с президентом Турции.

Анкара. Турция. Председатель Евросовета Шарль Мишель рассказал, что стал плохо спать по ночам после случая со стулом для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Об этом пишут «Известия».

6 апреля делегация ЕС прибыла в Анкару на встречу с президентом Турции Реджепом Тайип Эрдоганом. Тогда президент и Шарль Мишель заняли два свободных стула в зоне фотосъемки. Женщине пришлось остаться стоять. В итоге она села на диван напротив министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, который согласно дипломатическому протоколу обладает более низким статусом.

Мишель назвал ситуацию шокирующей, он выразил сожаление, и если бы мог вернуть время вспять, то исправил бы ситуацию. Председатель Евросовета добавил, что опасался, что если бы отреагировал, то мог бы вызвать более серьезный инцидент.