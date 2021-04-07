Главе Еврокомиссии не предложили стул на встрече с Эрдоганом

В итоге Урсуле фон дер Ляйен пришлось воспользоваться диваном.



Анкара. Турция. Нарушение дипломатического этикета допустили организаторы состоявшихся в Анкаре переговоров руководства Турции и Евросоюза. Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен не хватило стула, пишет РБК со ссылкой на Washington Post.

Во встрече участвовали президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, председатель Евросовета Шарль Мишель, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Когда политики вошли в зал, Эрдоган и Мишель заняли оба стула в почетном месте, а фон дер Ляйен в замешательстве осталась стоять, разводя от удивления руками. Затем ей пришлось сесть на диван – другой диван занял Мевлют Чавушогл. Отмечается, что глава МИД Турции имеет в дипломатическом протоколе более низкий статус, чем глава Еврокомиссии.

По мнению депутата Европарламента Софи ин'т Велд, это было сделано преднамеренно.

Как заявил по итогам встречи Шарль Мишель, главной целью визита делегации ЕС в Анкару был перезапуск отношений с Турцией. Урсула фон дер Ляйен добавила, что турецкое руководство имеет необходимый для этого настрой. Инцидент со стулом она никак не прокомментировала