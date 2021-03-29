Жительница Таиланда нашла крупную жемчужину в морской улитке

Стоимость драгоценности составила более 24 млн рублей.



Бангкок. Таиланд. Покупка морских улиток сделала богатой жительницу Таиланда. В одном из моллюсков находилась жемчужина, сообщает телеканал «МИР 24» со ссылкой на The Mirror.

Улиток таиландка купила на рынке за 70 батов (около 170 рублей). Вскрыв одну из раковин, она не поверила своим глазам. Внутри моллюска тускло поблескивала жемчужина весом в 6 граммов. Диаметр находки составил 1,5 сантиметра, что является крупным размером. Ювелиры оценили драгоценность в 10 млн батов (более 24 млн рублей).

Первое время владелица молчала о свалившемся на нее состоянии. Но внезапно ее отец попал в аварию, а у матери диагностировали онкозаболевание. Чтобы выручить деньги на лечение родителей, женщина выставила находку на продажу, после чего о ее везении узнал весь мир.