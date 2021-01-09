Сильный снегопад обрушился на Мадрид

Во многих регионах страны объявлено предупреждение о погодной опасности.

Мадрид. Испания. Самый сильный за последние несколько лет снегопад обрушился на столицу Испании 8 января. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на РИА «Новости».

8 января из-за снижения видимости международный аэропорт Мадрид-Барахас перестал работать. Отменены 27 рейсов. 9 января простой в работе сохранился. Железнодорожное сообщение по ряду направлений также прервано.

Мэрия Мадрида сообщила, что 9 января в городе не будут ходить автобусы. Возникли сбои и в работе метрополитена.

Кроме того, футбольный матч чемпионата Испании, который должен был состояться в Мадриде 9 января, перенесли. При этом самолёт гостевой команды не смог совершить посадку в аэропорту столицы. Ему пришлось лететь обратно.