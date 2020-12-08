Китай и Непал пришли к общему мнению о высоте Эвереста

У стран были разные подходы к измерению «роста» величайшей горы мира.



Пекин. КНР. Руководители Китая и Непала объявили согласованную обеими странами высоту главной вершины Гималаев – Эвереста или Джомолунгмы (употребляются оба названия). Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Непала Бидхья Деви Бхандари признали, что «рост» знаменитого пика равняется 8 848,86 м. Высочайшая в мире гора находится на границе двух стран.

Китайские ученые поначалу измеряли Эверест без учета снежно-ледяного покрова на вершине. Непал настаивал, что к высоте каменной составляющей горы необходимо добавить глубину снежной «шапки». В итоге этот подход возобладал, в КНР с ним согласились.