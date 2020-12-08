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Китай и Непал пришли к общему мнению о высоте Эвереста

15:33, 08 декабря, 2020
Евгений Кандаков
Китай и Непал пришли к общему мнению о высоте Эвереста
15:33, 08 декабря, 2020
Евгений Кандаков
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#Китай\n#Непал\n#горы\n#альпинизм
Фото: pixabay.com
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У стран были разные подходы к измерению «роста» величайшей горы мира.

Пекин. КНР. Руководители Китая и Непала объявили согласованную обеими странами высоту главной вершины Гималаев – Эвереста или Джомолунгмы (употребляются оба названия). Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Центральное телевидение Китая.
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Непала Бидхья Деви Бхандари признали, что «рост» знаменитого пика равняется 8 848,86 м. Высочайшая в мире гора находится на границе двух стран.
Китайские ученые поначалу измеряли Эверест без учета снежно-ледяного покрова на вершине. Непал настаивал, что к высоте каменной составляющей горы необходимо добавить глубину снежной «шапки». В итоге этот подход возобладал, в КНР с ним согласились.
В мае 2020 года группа китайских альпинистов поднялась на Джомолунгму, чтобы вновь измерить ее высоту. Ученые предполагали, что гора стала чуть ниже из-за последствий землетрясения 2015 года.  
15:33, 08 декабря, 2020
Евгений Кандаков
199
0
#Китай\n#Непал\n#горы\n#альпинизм