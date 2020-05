Олени вышли на пустые улицы американского города

Пенсильвания. США. Олени выбрались на улицы опустевшего города Миллвейля, штат Пенсильвания. Об этом сообщает телеканал «360».



Соответствующее видео снял житель Америки из своего автомобиля. В ролике видно, как примерно 10 оленей медленно идут по проезжей части. Как сообщил автор съемки, до введения карантина в стране на главных улицах всегда было много людей и оживленное движение транспорта.



Отметим, что по всему миру из-за пандемии коронавируса и режима самоизоляции дикие животные чаще выходят в ранее оживленные места. Так, в Австралии заметили кенгуру, прыгающего по центральному району Аделаиды, в Британии стадо коз прогулялись по центру курортного города, а в национальном парке в ЮАР из-за отсутствия путешественников львы спали прямо на дороге.

A herd of deer was spotted on the empty streets of Millvale during coronavirus pandemic.