Россия оспорила резолюцию ПАСЕ, призывающую оставить Крым

Также нашу страну обвинили в невыполнении Минских соглашений и нарушениях прав лиц нетрадиционной половой ориентации.



Страсбург. Франция. Делегация России в Парламентской ассамблее Совета Европы выразила несогласие с резолюцией, принятой ПАСЕ. В ней содержатся неприемлемые требования, пишет «Интерфакс».

В частности, в документе предлагается прекратить «аннексию Крыма», «полностью выполнять Минские соглашения», «устранить любые правовые препятствия для безусловного исполнения решений ЕСПЧ».

Также от России требуют «безоговорочно и в полном объеме сотрудничать с Объединенной следственной группой и прокуратурой Нидерландов в привлечении виновных в крушении рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines к судебной ответственности».

Кроме того, России указали на нарушения прав лиц ЛГБТИ-ориентации.

От имени российской делегации депутат Госдумы Николай Рыжак напомнил, что Россия не является участником Минских соглашений. В целом Россия выступила против принятия документа.

Как добавил член делегации, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, в тексте резолюции также «подчеркивается причастность России к крушению малазийского рейса MH17 в 2014 году, что не соответствует действительности», - написал парламентарий в телеграмм-канале.

Напомним, 27 января вице-спикером ПАСЕ избрали депутата Госдумы России Петра Толстого. А 30 января Парламентская ассамблея Совета Европы подтвердила полномочия российской делегации в полном объеме.