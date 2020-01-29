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Петра Толстого избрали вице-спикером ПАСЕ

11:37, 29 января, 2020
Евгений Кандаков
Петра Толстого избрали вице-спикером ПАСЕ
11:37, 29 января, 2020
Евгений Кандаков
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#политика\n#Евросоюз\n#власть\n#депутаты\n#Европа\n#парламент\n#ПАСЕ\n#Госдума
Фото: duma.gov.ru
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«За» проголосовали 132 европейских депутата, «против» - 117.

Страсбург. Франция. Главу российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Петра Толстого выбрали вице-спикером данной международной организации. Об этом сообщает «Интерфакс».

Голосование прошло в закрытой форме 27 января в два тура. Для избрания в первом туре необходимо было набрать большинство от списочного состава делегатов. Поначалу необходимого числа голосов Толстой не набрал. В соответствии с регламентом ПАСЕ, был объявлен второй тур голосования. На этот раз необходимо было получить большинство от числа присутствующих участников заседания. Во втором туре кандидатуру россиянина поддержали 132 делегата из 249, против проголосовали 117. Этого результата оказалось достаточно для избрания.

Голосование в закрытой форме провели по предложению представителя украинской делегации Марии Мезенцевой. По ее мнению, «риторика Толстого противоречит европейским ценностям».

Остальных вице-спикеров ПАСЕ (всего их 18) выбрали открытым голосованием.

Петр Толстой является также вице-спикером Госдумы.

Напомним, в 2014-2015 годах из-за присоединения Крыма и конфликта на Украине в Парламентской ассамблее Совета Европы были введены ограничения на участие России. В ответ Москва отказалась направлять делегатов на сессии ПАСЕ и перестала платить взносы в Совет Европы. В июне 2019 года, невзирая на демарши ряда восточноевропейских стран, Россия вернулась в ПАСЕ. Права делегации нашей страны были восстановлены в полном объеме.

 

11:37, 29 января, 2020
Евгений Кандаков
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#политика\n#Евросоюз\n#власть\n#депутаты\n#Европа\n#парламент\n#ПАСЕ\n#Госдума

 

 

 


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