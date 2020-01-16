Два острова «утонули» в Индонезии

Причиной ученые называют глобальное потепление.



Джакарта. Индонезия. Власти Индонезии недосчитались двух островов. Оказалось, что пара необитаемых клочков суши полностью ушла под воду из-за повышения уровня моря, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на зарубежную прессу.

Исчезнувшие острова входили в состав провинции Южная Суматра. Как заявляют местные экологи из организации «Форум по окружающей среде», причина – глобальное потепление. Таяние льдов в полярных широтах привело к повышению уровня Мирового океана и затоплению указанных островов. Кстати, один из них входил в национальный парк Бербак-Сембиланг.

Ученые отмечают, что угроза затопления нависла над четырьмя другими островами в той же провинции.