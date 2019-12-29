Американка побила рекорд по пребыванию женщины в космосе

Предыдущий рекорд равнялся 288 дням.





США. Американская женщина астронавт Кристина Кох установила новый рекорд по самому длительному пребыванию женщины в космосе. Об этом сообщает сайт AstroNews.

Предыдущий рекорд составлял 288 дней и принадлежал бывшему командиру МКС Пегги Уитсон. Кристина Кох прибыла на Международную космическую станцию 14 марта 2019 года. Её миссия продолжается. Кох пробудет на станции ещё около двух месяцев, проведя на орбите в общей сложности 328 дней.

Обычно астронавты находятся на МКС по полгода, но НАСА в апреле объявило о продлении миссии до февраля.

Рекорд США по самому длительному пребыванию в космосе составляет 340 лет и принадлежит астронавту Скоттом Келли. Мировой рекорд – 438 суток, установлен российским космонавтом Валерием Поляковым на борту станции «Мир» в 1990-х годах.