Власти города больше не хотят, чтобы «жрицы любви» были туристической достопримечательностью.

Амстердам. В Амстердаме хотят реформировать знаменитый квартал Красных фонарей. Власти города больше не хотят, чтобы «жрицы любви» были туристической достопримечательностью, сообщает сайт Ассоциации туроператоров (АТОР).

«Ежедневные картины толп туристов, глазеющих на «жриц любви», расцениваются мэром голландского города как проявление унижения женщин», - пишет АТОР.

Мэр города Фемке Халсема высказала мнение о том, что превращение проституции в туристическую достопримечательность является «унизительным» и «недопустимым». В интервью местным Халсема уточнила, что хотела бы рассмотреть все варианты «реформирования» района.

Глава города также считает, что «растущее число туристов, посещающих «квартал любви», мешает «дамам полусвета» предлагать свои услуги и ставит под угрозу их безопасность.

Комплекс мер планируют разработать до лета 2019 года.

Ассоциация туроператоров также сообщает, что против квартала настроены и местные политики.