Южная Корея запретила поднимать со дна затонувший крейсер «Дмитрий Донской»

Власти сослались на отсутствие залога и необходимых документов.

Южная Корея. Власти Южной Кореи запретили компании ShinilGroup поднимать со дна Японского моря затонувший крейсер «Дмитрий Донской». Заявку отклонили из-за отсутствия пакета документов и денежного залога в размере одной десятой от стоимости корабля, пишет «Пятый канал».

Власти заявили, что для подъема корабля нужна точная карта его местонахождения и план работ.

Поисковики планируют подать повторную заявку в ближайшее время.

Напомним, крейсер императорского флота затонул в 1905 году в ходе Русско-японской войны. Поисковики нашли корабль вблизи острова Уллындо во вторник, 17 июля. По их мнению на борту крейсера может оказаться около 200 т золота. Стоимость запасов составит около 133 млрд долларов.