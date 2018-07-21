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Южная Корея запретила поднимать со дна затонувший крейсер «Дмитрий Донской»

18:00, 21 июля, 2018
Анна Торхова
18:00, 21 июля, 2018
Анна Торхова
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#война\n#Южная Корея\n#корабли
Фото: pixabay.com
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Власти сослались на отсутствие залога и необходимых документов.

Южная Корея. Власти Южной Кореи запретили компании ShinilGroup поднимать со дна Японского моря затонувший крейсер «Дмитрий Донской». Заявку отклонили из-за отсутствия пакета документов и денежного залога в размере одной десятой от стоимости корабля, пишет «Пятый канал».

Власти заявили, что для подъема корабля нужна точная карта его местонахождения и план работ.

Поисковики планируют подать повторную заявку в ближайшее время.

Напомним, крейсер императорского флота затонул в 1905 году в ходе Русско-японской войны. Поисковики нашли корабль вблизи острова Уллындо во вторник, 17 июля. По их мнению на борту крейсера может оказаться около 200 т золота. Стоимость запасов составит около 133 млрд долларов.

18:00, 21 июля, 2018
Анна Торхова
211
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#война\n#Южная Корея\n#корабли

 

 

 


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