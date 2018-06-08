На Шпицбергене белый медведь переел шоколада и застрял в окошке

Кадры с полярным хищником попали на видео.

Лонгйир. Норвегия. История плюшевого медведя Винни Пуха из сказки Милна приключилась с его реальным полярным собратом. На острове Шпицберген белый медведь проник на склад отеля, до отвала наелся шоколадом и застрял в окне, пытаясь выбраться из помещения, пишут «Известия».

По данным зарубежных СМИ, четвероногого грабителя заметила сотрудница отеля. По ее словам, в помещение медведь попал через дверь, но она захлопнулась. Тогда хищник попытался покинуть «место преступления» через окно. Но сперва ему это не удалось, возможно, из-за переедания.

Между тем к отелю подлетели на вертолете вызванные сотрудницей отеля спасатели. Шум винтокрылой машины так напугал зверя, что он пролез-таки через узкое отверстие и поспешно ретировался из поселка. Кадры с бегством мишки попали на видео.

В прошлом году на Аляске бурый медведь пытался ограбить магазин, в котором продавались алкогольные напитки и конфеты.