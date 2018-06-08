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На Шпицбергене белый медведь переел шоколада и застрял в окошке

14:56, 08 июня, 2018
Евгений Кандаков
14:56, 08 июня, 2018
Евгений Кандаков
309
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#животные\n#видео\n#природа\n#Норвегия\n#курьезы\n#медведи
Фото: pixabay.com
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Кадры с полярным хищником попали на видео.  

Лонгйир. Норвегия. История плюшевого медведя Винни Пуха из сказки Милна приключилась с его реальным полярным собратом. На острове Шпицберген белый медведь проник на склад отеля, до отвала наелся шоколадом и застрял в окне, пытаясь выбраться из помещения, пишут «Известия»

По данным зарубежных СМИ, четвероногого грабителя заметила сотрудница отеля. По ее словам, в помещение медведь попал через дверь, но она захлопнулась. Тогда хищник попытался покинуть «место преступления» через окно. Но сперва ему это не удалось, возможно, из-за переедания. 

Между тем к отелю подлетели на вертолете вызванные сотрудницей отеля спасатели. Шум винтокрылой машины так напугал зверя, что он пролез-таки через узкое отверстие и поспешно ретировался из поселка. Кадры с бегством мишки попали на видео. 

В прошлом году на Аляске бурый медведь пытался ограбить магазин, в котором продавались алкогольные напитки и конфеты.

Killer polar bear escaping hotel
14:56, 08 июня, 2018
Евгений Кандаков
309
0
#животные\n#видео\n#природа\n#Норвегия\n#курьезы\n#медведи

 

 

 


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