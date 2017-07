На Аляске медведь пытался ограбить алкогольный магазин

Джуно. США. Бурый медведь стал виновником переполоха в магазине спиртных напитков на Аляске. Визит незваного гостя удалось заснять на видео, которое опубликовала BBC.

Судя по кадрам, мишка явился в заведение и сразу полез к витрине с конфетами. Владелец магазина не стушевался, и сумел прогнать косолапого мародера. В итоге хищник ушел не солоно хлебавши.

Ранее в штате Колорадо другой медведь залез в пустой дом и ненароком «сыграл» на пианино. Видео собрало тысячи просмотров в сети.

The owner of the store in Alaska bravely chased away a bear who had wandered into his shop.