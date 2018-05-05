В Канаде енот сорвал рейс в Торонто

Животное забралось в шланг кондиционера самолета.

Саскатун. Канада. В Канаде енот на несколько часов задержал рейс в Торонто. Как пишут «Известия», животное забралось в шланг кондиционера самолета, после чего попало в вентялиционную систему судна.

«У члена наземного экипажа округлились глаза, мы видели, что он был действительно удивлен и не уверен, что делать дальше», – рассказал один из пассажиров Дэмиен Ли.

Чтобы вызволить зверя, сотрудникам пришлось снять панели самолета. В результате енот остался жив и после спасения убежал.

В качестве компенсации за часы ожидания авиакомпания предоставила пассажирам скидки на будущие рейсы и ваучеры на покупку еды.