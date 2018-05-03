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В посмертной статье Хокинга рассказывается о вселенных, образовавшихся после Большого взрыва

19:45, 03 мая, 2018
Евгений Кандаков
19:45, 03 мая, 2018
Евгений Кандаков
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#наука\n#исследования\n#ученые\n#Стивен Хокинг\n#физика\n#Теория большого взрыва
Фото: pixabay.com
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Монография была написана им совместно с бельгийским коллегой Томасом Хертогом.  

Лондон. Великобритания. Бельгийский ученый Томас Хертог опубликовал в Journal Of High Energy Physics статью, написанную им в соавторстве с британским физиком-теоретиком Стивеном Хокингом. Как сообщает телеканал «Мир», речь в ней идет о «Большом взрыве» и его последствиях. 

По наиболее распространенной сейчас теории возникновения материального мира, он начал существовать в нынешнем виде в результате взрыва «первичного атома», в котором все вещество находилось в сверхсжатом состоянии. После «Большого взрыва» образовались вселенные, галактики и звезды, которые начали разлетаться в разных направлениях. Считалось, что в таких вселенных могут действовать отличные друг от друга законы физики. 

Хертог и Хокинг оспорили эту теорию. По их мнению, законы физики во всех вселенных должны быть одинаковы. По словам бельгийского ученого, такая теория поможет достичь полностью предсказуемых основ космологии. 

Ранее сообщалось, что посмертная статья Хокинга, написанная совместно с Хертогом, затрагивает также проблему существования параллельных миров

Кстати, указанная выше работа может оказаться не последней в числе публикаций покойного физика. Исследователь из Кембриджа Малколм Перри вместе с Эндрю Стромингером из Гарварда работал со Стивеном Хокингом над двумя исследованиями черных дыр. Их тоже планируют опубликовать. 

Стивен Хокинг ушел из жизни 14 марта на 77 году жизни в Кембридже. Из-за редкой болезни он потерял способность говорить и пользовался синтезатором речи. Окончил Оксфордский университет, изучал теорию возникновения мира в результате Большого взрыва и теорию черных дыр, выпустил несколько книг, ставших бестселлерами.

19:45, 03 мая, 2018
Евгений Кандаков
1808
0
#наука\n#исследования\n#ученые\n#Стивен Хокинг\n#физика\n#Теория большого взрыва

 

 

 


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