В Неаполе прошел первый за полвека снегопад

По данным синоптиков, до южной Италии добрался сибирский циклон.

Неаполь. Италия. Вулкан Везувий, набережные и центральные улицы, а также аэропорт Неаполя засыпало снегом. Как пишут «Известия» со ссылкой на зарубежную прессу, в последний раз такое случалось здесь более 60 лет назад.

Из-за обледенения взлетно-посадочной полосы пришлось отменить часть авиарейсов из местного аэропорта Каподикино. Также не проводятся занятия в школах, с перебоями работает общественный транспорт.

Кроме Неаполя, сибирский циклон, как назвали это природное явление метеорологи, создал немало трудностей в других городах и регионах непривычной к холодам Италии. Так, из-за снега возникли проблемы с дорожным движением в Риме, там тоже пришлось временно закрыть учебные заведения. А на севере Италии местами столбик термометра опустился и вовсе до –35 градусов.

Добавим, морозы свирепствуют и в других европейских странах. В Польше от холода с начала зимы погибло около 50 человек. А британские СМИ назвали обрушившиеся на Соединенное Королевство аномальные температуры «the Beast from the East» - «зверь с Востока».