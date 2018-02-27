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В Неаполе прошел первый за полвека снегопад

16:54, 27 февраля, 2018
Евгений Кандаков
16:54, 27 февраля, 2018
Евгений Кандаков
803
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#погода\n#морозы\n#синоптики\n#холода\n#снег\n#природа\n#климат\n#Италия
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По данным синоптиков, до южной Италии добрался сибирский циклон.  

Неаполь. Италия. Вулкан Везувий, набережные и центральные улицы, а также аэропорт Неаполя засыпало снегом. Как пишут «Известия» со ссылкой на зарубежную прессу, в последний раз такое случалось здесь более 60 лет назад. 

Из-за обледенения взлетно-посадочной полосы пришлось отменить часть авиарейсов из местного аэропорта Каподикино. Также не проводятся занятия в школах, с перебоями работает общественный транспорт. 

Кроме Неаполя, сибирский циклон, как назвали это природное явление метеорологи, создал немало трудностей в других городах и регионах непривычной к холодам Италии. Так, из-за снега возникли проблемы с дорожным движением в Риме, там тоже пришлось временно закрыть учебные заведения. А на севере Италии местами столбик термометра опустился и вовсе до –35 градусов.   

Добавим, морозы свирепствуют и в других европейских странах. В Польше от холода с начала зимы погибло около 50 человек. А британские СМИ назвали обрушившиеся на Соединенное Королевство аномальные температуры «the Beast from the East» - «зверь с Востока».

16:54, 27 февраля, 2018
Евгений Кандаков
803
0
#погода\n#морозы\n#синоптики\n#холода\n#снег\n#природа\n#климат\n#Италия

 

 

 

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