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В Швеции создают робота, который будет разговаривать голосом умершего

18:43, 23 февраля, 2018
Анна Торхова
18:43, 23 февраля, 2018
Анна Торхова
575
0
#наука\n#разработка\n#программирование\n#Швеция\n#роботы
Фото: pixabay.com
575
0

Следующим шагом программистов станет разработка электронной копии покойного.

Стокгольм. Швеция. Программисты из Швеции создают робота, который будет общаться голосом умершего человека. Также машина сможет поддерживать простые беседы, пишут Известия.

Нейронная сеть будет распознавать вопрос и искать ответ в базе высказываний покойного, сделанных им при жизни.

В дальнейшем программисты также разработают робота, который станет точной копией умершего.

Создатели работают над проектом вместе с похоронным бюро.

18:43, 23 февраля, 2018
Анна Торхова
575
0
#наука\n#разработка\n#программирование\n#Швеция\n#роботы

 

 

 

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