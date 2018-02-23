В Швеции создают робота, который будет разговаривать голосом умершего

Следующим шагом программистов станет разработка электронной копии покойного.

Стокгольм. Швеция. Программисты из Швеции создают робота, который будет общаться голосом умершего человека. Также машина сможет поддерживать простые беседы, пишут Известия.

Нейронная сеть будет распознавать вопрос и искать ответ в базе высказываний покойного, сделанных им при жизни.

В дальнейшем программисты также разработают робота, который станет точной копией умершего.

Создатели работают над проектом вместе с похоронным бюро.