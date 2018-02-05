В джунглях Гватемалы нашли несколько затерянных городов майя

Всего с помощью специальной компьютерной программы удалось обнаружить около 60 тысяч сооружений.

Флорес. Гватемала. Специальная компьютерная программа помогла американским ученым найти в Гватемале порядка 60 тысяч неизвестных ранее сооружений цивилизации майя. Исследования проводились на севере страны, в департаменте Петен, сообщает портал «Виста Ньюс».

Благодаря использованию суперсовременного программного обеспечения, «убирающего» с фотографий местности кроны деревьев, ученым удалось «разглядеть» скрытые от глаз руины дворцов и храмов, остатки дорог, а также ирригационных сооружений – всего не менее 60 тысяч объектов.

Речь может идти об открытии сразу нескольких неизвестных ранее городов майя. Находки позволили увеличить предполагаемую численность населения индейской цивилизации в период расцвета с прежних 5 млн человек, до 10-15 млн.

Города-государства майя располагались на полуострове Юкатан в Мексике, а также на сопредельных территориях Белиза, Гватемалы, Гондураса и Сальвадора. Периодом расцвета их цивилизации считают 4-10 века н.э. Ко времени прибытия европейцев в Америку цивилизация майя находилась в упадке, многие населенные пункты были покинуты жителями и заросли лесами, благодаря чему избежали разграбления конкистадорами.