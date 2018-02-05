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      В джунглях Гватемалы нашли несколько затерянных городов майя

      14:49, 05 февраля, 2018
      Евгений Кандаков
      14:49, 05 февраля, 2018
      Евгений Кандаков
      265
      0
      #история\n#цивилизация\n#Латинская Америка\n#майя\n#археология\n#ученые\n#Гватемала\n#открытие
      Фото: pixabay.com
      265
      0

      Всего с помощью специальной компьютерной программы удалось обнаружить около 60 тысяч сооружений.

      Флорес. Гватемала. Специальная компьютерная программа помогла американским ученым найти в Гватемале порядка 60 тысяч неизвестных ранее сооружений цивилизации майя. Исследования проводились на севере страны, в департаменте Петен, сообщает портал «Виста Ньюс»

      Благодаря использованию суперсовременного программного обеспечения, «убирающего» с фотографий местности кроны деревьев, ученым удалось «разглядеть» скрытые от глаз руины дворцов и храмов, остатки дорог, а также ирригационных сооружений – всего не менее 60 тысяч объектов. 

      Речь может идти об открытии сразу нескольких неизвестных ранее городов майя. Находки позволили увеличить предполагаемую численность населения индейской цивилизации в период расцвета с прежних 5 млн человек, до 10-15 млн. 

      Города-государства майя располагались на полуострове Юкатан в Мексике, а также на сопредельных территориях Белиза, Гватемалы, Гондураса и Сальвадора. Периодом расцвета их цивилизации считают 4-10 века н.э. Ко времени прибытия европейцев в Америку цивилизация майя находилась в упадке, многие населенные пункты были покинуты жителями и заросли лесами, благодаря чему избежали разграбления конкистадорами. 

      14:49, 05 февраля, 2018
      Евгений Кандаков
      265
      0
      #история\n#цивилизация\n#Латинская Америка\n#майя\n#археология\n#ученые\n#Гватемала\n#открытие

       

       

       

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