Подводный аппарат МЧС России обследовал упавший в море Ми-8 у берегов Шпицбергена

Полученные сведения будут использованы для операции по подъему вертолета на поверхность.

Баренцбург. Норвегия. Специалисты МЧС России опустили телеуправляемый глубоководный аппарат «Фалькон» на дно в районе крушения российского вертолета. Обследование позволило получить полезные сведения для планируемой операции по подъему Ми-8, сообщается на официальном сайте спасательного ведомства.

Напомним, вертолет с 3 учеными и 5 членами экипажа на борту рухнул в море неподалеку от полярного архипелага Шпицберген 26 октября. Острова принадлежат Норвегии, но Россия ведет там научные исследования и хозяйственную деятельность в соответствии с международными соглашениями.

Место крушения было обнаружено в воскресенье, 29 октября, в 2-х км северо-восточнее мыса Хеер в акватории Баренцева моря на глубине более 200 метров.

Сегодня, 30 октября, аппаратом «Фалькон» были обследованы фюзеляж и лопасти вертолета. Теперь российские спасатели проинформированы, в каком положении находятся обломки Ми-8. Как отметили в пресс-службе МЧС, это поможет определиться со способом поднятия вертолета на поверхность.