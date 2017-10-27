В Норвегии упал в море российский вертолет Ми-8 с учеными на борту

Крушение произошло у берегов архипелага Шпицберген.

Баренцбург. Норвегия. У берегов архипелага Шпицберген потерпел крушение российский вертолет Ми-8. Как пишут Известия.ру, на борту находились 8 человек: трое ученых и пять членов экипажа.

О том, что вертолет упал в воду накануне вечером, сообщила Норвежская спасательная служба. Ее руководитель Туре Хонгсет начал поисково-спасательную операцию.

На данный момент спасателям удалось найти место, где могло затонуть упавшее воздушное судно. По словам Хонгсета, об этом свидетельствует ряд признаков. «В зоне поисков было обнаружено место, где запах разлившегося горючего сильнее всего, а со дна поднимаются пузыри воздуха. Сонар одного из судов также показывает наличие на дне крупного объекта. Это может говорить о том, что в этом месте лежит вертолет или его крупный обломок», - заявил он журналистам.

Глава службы подчеркнул, что глубина в этом месте достигает 200-250 метров. Этот район поисков будут исследовать с помощью беспилотной субмарины.

Кроме того, СМИ стало известно, что российские ученые, находившиеся на борту Ми-8, проводили гидрологические наблюдения в районе поселка Пирамида норвежского архипелага.

Пока посольство России в Норвегии не располагает информацией о судьбе экипажа и его пассажиров. Однако спасатели предполагают, что россияне могли остаться в живых. Как пишет Life.ru, это может быть возможно в том случае, если на борту вертолета были средства спасения, предназначенные для арктического климата.