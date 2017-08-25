Археологи раскопали самое древнее в мире вино

«Выдержка» напитка составила 6 тысяч лет.

Агридженто. Италия. В ходе раскопок на острове Сицилия найдено самое древнее вино в мире. Возраст напитка составил 6 тысяч лет, пишут «Известия» со ссылкой на американские СМИ.

Историческая находка была сделана в пещере неподалеку от города Агридженто объединенной группой археологов во главе с Дэвидом Танази из Университета Флориды.

Ученые обнаружили большой глиняный кувшин, внутри которого находились следы вина. О том, какой именно напиток хранили в этой таре древние сицилийцы, подсказали химические элементы, которые содержатся в забродившем винограде.

Благодаря этому было установлено, что жители региона были знакомы с вином (а возможно, и виноделием) на 2 тысячелетия раньше, чем считалось ранее – еще в медно-каменном веке.