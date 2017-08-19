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      Американский астронавт снял на видео Млечный путь

      16:30, 19 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      16:30, 19 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      31
      0
      #космос\n#социальные сети\n#МКС\n#астрономия
      Фото: pixabay.com
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      Небольшой ролик можно посмотреть в Twitter-е.

      Хьюстон. США. Американский астронавт Джек Фишер, находящийся на Международной космической станции, опубликовал кадры, на которых запечатлен Млечный путь. Как пишут Известия.ру, небольшой ролик он выложил в своем официальном аккаунте в Twitter-е. 

      На видео заснято удивительное космическое явление, которое вблизи можно увидеть, только находясь за пределами планеты. «Видно ли звезды отсюда? О да…», - написал астронавт в своем микроблоге. 

      Jack Fischer on Twitter

      Напомним, Джек Фишер является 550-м землянином в космосе. Он прибыл на МКС 20 апреля 2017 года. Помимо него на станции сейчас находятся Паоло Несполи, Пегги Уитсон, Рэнди Брезник, россияне Сергей Рязанский и Федор Юрчихин. 

      16:30, 19 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      31
      0
      #космос\n#социальные сети\n#МКС\n#астрономия

       

       

       

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