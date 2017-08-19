Американский астронавт снял на видео Млечный путь

Небольшой ролик можно посмотреть в Twitter-е.

Хьюстон. США. Американский астронавт Джек Фишер, находящийся на Международной космической станции, опубликовал кадры, на которых запечатлен Млечный путь. Как пишут Известия.ру, небольшой ролик он выложил в своем официальном аккаунте в Twitter-е.

На видео заснято удивительное космическое явление, которое вблизи можно увидеть, только находясь за пределами планеты. «Видно ли звезды отсюда? О да…», - написал астронавт в своем микроблоге.

Напомним, Джек Фишер является 550-м землянином в космосе. Он прибыл на МКС 20 апреля 2017 года. Помимо него на станции сейчас находятся Паоло Несполи, Пегги Уитсон, Рэнди Брезник, россияне Сергей Рязанский и Федор Юрчихин.