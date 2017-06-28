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      В американском зоопарке живет горилла, которая могла бы читать лекции

      13:43, 28 июня, 2017
      Новичок
      13:43, 28 июня, 2017
      Новичок
      204
      0
      #зоопарк\n#животные\n#Твиттер\n#соцсети\n#обезьяны
      Фото: twitter.com (Зоопарк Лос-Анджелеса)
      204
      0

      Обезьяну сфотографировали в момент, когда кажется, что она с умным видом объясняет что-то посетителям.  

      Лос-Анджелес. США. Зоопарк Лос-Анджелеса опубликовал в своем Твиттере необычный снимок гориллы. Животное с умным видом сидит перед посетителями, и, как можно подумать, читает им лекцию, пишет Лента.ру.

      Снимок, опубликованный зоопарком для анонса музыкального мероприятия «Ревущие ночи», облетел соцсети и продолжает набирать популярность. Пост заработал более 130 тысяч одобрительных голосов и 1,6 тысячи комментариев.

      13:43, 28 июня, 2017
      Новичок
      204
      0
      #зоопарк\n#животные\n#Твиттер\n#соцсети\n#обезьяны

       

       

       

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