В американском зоопарке живет горилла, которая могла бы читать лекции

Обезьяну сфотографировали в момент, когда кажется, что она с умным видом объясняет что-то посетителям.

Лос-Анджелес. США. Зоопарк Лос-Анджелеса опубликовал в своем Твиттере необычный снимок гориллы. Животное с умным видом сидит перед посетителями, и, как можно подумать, читает им лекцию, пишет Лента.ру.

Снимок, опубликованный зоопарком для анонса музыкального мероприятия «Ревущие ночи», облетел соцсети и продолжает набирать популярность. Пост заработал более 130 тысяч одобрительных голосов и 1,6 тысячи комментариев.