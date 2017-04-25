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      Американская подлодка «Мичиган» вошла в южнокорейский порт Пусан

      16:55, 25 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      16:55, 25 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      85
      0
      #США\n#военные учения\n#ракеты\n#Северная Корея\n#флот
      Фото: twitter.com/hashtag/USSLouisiana
      85
      0

      На ее борту может находиться 154 крылатые ракеты Tomahawk.

      Пусан. Южная Корея. Атомная субмарина военно-морских сил (ВМС) США «Мичиган» прибыла в южнокорейский порт Пусан. Подводная лодка присоединится к ударной группе авианосца «Карл Винсон» и примет участие в совместных учениях с корейским флотом, сообщает «Российская газета».

      Субмарину «Мичиган» причисляют к стратегическим подводным ракетоносцам класса «Огайо». На ее борту могут находиться 154 крылатые ракеты Tomahawk или 24 баллистические ракеты Trident II с ядерными боеголовками.

      ВМС США и Южная Корея запланировали совместные маневры на конец недели. Одновременно с этим Северная Корея провела крупнейшие в истории артиллерийские стрельбы на побережье. По официальным данным, учения приурочены к 85-летию со дня основания армии КНДР.

      Как сообщают японские издания, вокруг корейского полуострова сосредоточено порядка 50 субмарин разных стран, включая подлодки Китая и России.

      Ранее сообщалось, что ВМС США внезапно развернули ударную корабельную группу во главе с атомным авианосцем «Карл Винсон» по направлению к Южной Корее.

      16:55, 25 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      85
      0
      #США\n#военные учения\n#ракеты\n#Северная Корея\n#флот
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