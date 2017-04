Ученые Всемирного фонда дикой природы показали мир глазами кита

Швейцария. Ученые из Всемирной организации охраны природы (WWF) установили камеру на спину кита с целью изучения привычек и способов жизни этих млекопитающих в Антарктике. Благодаря полученному материалу, исследователи определили режим дня китов, способ питания и среду обитания, сообщает «ВладТайм». Они также узнали, каким образом киты очищают лед, чтобы дышать.

Видео показало, что большую часть времени киты посвящают общению друг с другом. Спят они в дневное время, а питаются – в вечернее и ночное.

По мнению ученых, видеозаписи помогут сохранить территории кормления китов.

Scientists have attached cameras to unlock the mysteries of whales lives in Antarctica. The cameras have helped scientists gather information on where, when and how whales feed, their social lives, and even how they must blow hard to clear sea ice so they can breathe.