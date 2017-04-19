Ученые Всемирного фонда дикой природы показали мир глазами кита

Для этого они установили камеру на спине млекопитающего.

Швейцария. Ученые из Всемирной организации охраны природы (WWF) установили камеру на спину кита с целью изучения привычек и способов жизни этих млекопитающих в Антарктике. Благодаря полученному материалу, исследователи определили режим дня китов, способ питания и среду обитания, сообщает «ВладТайм». Они также узнали, каким образом киты очищают лед, чтобы дышать.

Видео показало, что большую часть времени киты посвящают общению друг с другом. Спят они в дневное время, а питаются – в вечернее и ночное.

По мнению ученых, видеозаписи помогут сохранить территории кормления китов.