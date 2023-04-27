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Аргентина расплатится за китайские товары юанями

10:13, 27 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Аргентина расплатится за китайские товары юанями
10:13, 27 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
18
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#Аргентина\n#Китай\n#экономика\n#деньги\n#доллар\n#торговля\n#бизнес\n#импорт\n#валюта
Фото: pxhere.com
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Ранее о переходе на расчеты с Пекином в национальных валютах объявила Бразилия.

Буэнос-Айрес. Аргентина. Приобретенные в КНР товары Аргентина оплатит не долларами США, как было до недавнего времени, а китайской валютой. Об этом заявил министр экономики страны Серхио Масса, пишет Газета.ру.

В частности, в апреле планируется заместить 1,04 млрд долларов, в мае – 790 млн. Юани будут получены за счет активизации взаимодействия аргентинского бизнеса с китайскими контрагентами. В этом вопросе Буэнос-Айрес рассчитывает на содействие посла КНР Цзоу Сяоли, добавил министр.

Серхио Масса пояснил, что к переходу на расчеты в юанях побуждают последствия тяжелой засухи, из-за которой аргентинский экспорт сократился на 15 млрд долларов. В таких условиях американская валюта жизненно необходима для закупок изделий и материалов, без которых невозможно производство в стране.

Напомним, в марте 2023 года о переходе на взаиморасчеты с КНР в юанях объявила Бразилия.

10:13, 27 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
18
0
#Аргентина\n#Китай\n#экономика\n#деньги\n#доллар\n#торговля\n#бизнес\n#импорт\n#валюта