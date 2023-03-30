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Бразилия и Китай откажутся от доллара при взаимных расчетах

15:12, 30 марта, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Бразилия и Китай откажутся от доллара при взаимных расчетах
15:12, 30 марта, 2023
Евгений Кандаков
журналист
32
0
#Бразилия\n#Китай\n#экономика\n#деньги\n#доллар\n#торговля\n#бизнес\n#инвестиции\n#валюта
Фото: pxhere.com
32
0

Юань будет напрямую конвертироваться в реал и наоборот.

Бразилиа. Бразилия. Реал и юань заменят доллар США в расчетах между Бразилией и Китаем. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на телеканал Fox Business.

Об отказе от доллара в пользу национальных валют двух стран сообщило Бразильское агентство по содействию торговле и инвестициям. 

Эта мера нацелена на сокращение издержек при конвертировании реала в доллар, а затем в юань. Также она придаст дополнительный импульс развитию торговли. Кроме того, ликвидация долларового барьера облегчит взаимные инвестиции.

В настоящее время годовой торговый оборот между КНР и Бразилией составляет примерно 150 млрд долларов США.

15:12, 30 марта, 2023
Евгений Кандаков
журналист
32
0
#Бразилия\n#Китай\n#экономика\n#деньги\n#доллар\n#торговля\n#бизнес\n#инвестиции\n#валюта