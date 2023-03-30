Бразилия и Китай откажутся от доллара при взаимных расчетах

Бразилиа. Бразилия. Реал и юань заменят доллар США в расчетах между Бразилией и Китаем. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на телеканал Fox Business.

Об отказе от доллара в пользу национальных валют двух стран сообщило Бразильское агентство по содействию торговле и инвестициям.

Эта мера нацелена на сокращение издержек при конвертировании реала в доллар, а затем в юань. Также она придаст дополнительный импульс развитию торговли. Кроме того, ликвидация долларового барьера облегчит взаимные инвестиции.

В настоящее время годовой торговый оборот между КНР и Бразилией составляет примерно 150 млрд долларов США.