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В Великобритании продали знаменитый мяч «Рука Бога» Марадоны

11:13, 17 ноября, 2022
Евгений Кандаков
журналист
В Великобритании продали знаменитый мяч «Рука Бога» Марадоны
11:13, 17 ноября, 2022
Евгений Кандаков
журналист
50
0
#спорт\n#футбол\n#спортсмены\n#легенды\n#аукцион
Фото: pixabay.com
50
0

Неизвестный коллекционер уплатил за раритет 2,3 миллиона евро.

Лондон. Великобритания. Мяч, которым Диего Марадона забил свой легендарный гол «Рука Бога», продали за баснословные деньги. Об этом сообщает «Рен ТВ».

По данным телеканала, аукционная компания Graham Budd Auctions выставила лот на продажу с минимальной ценой 570 тыс. евро. Итоговая сумма составила 2,3 млн евро. Выложивший ее покупатель предпочел остаться неизвестным.

Во время матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу 1986 года между сборными Англии и Аргентины Марадона забил гол в британские ворота левой рукой. На вопросы, не было ли это нарушением правил, аргентинский нападающий отвечал, что мяч направила «Рука Бога».

11:13, 17 ноября, 2022
Евгений Кандаков
журналист
50
0
#спорт\n#футбол\n#спортсмены\n#легенды\n#аукцион