СМИ назвали размеры пенсий бывших президентов стран мира

Самую маленькую сумму получает экс-глава Египта Мубарака.

СМИ сравнили пенсии, которые получают бывшие лидеры разных стран мира. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на «АиФ».

По данным медиа, больше всего ежемесячно получает бывший премьер Великобритании Тони Блэр, его пенсия составляет 3,4 млн рублей в месяц. Отмечается, что большая часть уходит на охрану. Бывшим лидерам Германии выплачивают по 1,4 млн рублей, Италии – 610 тыс. рублей, Финляндии – по 794 тыс. рублей ежемесячно.

Пенсия экс-лидера США Барака Обамы составляет 1,1 млн рублей, у Джорджа Буша – младшего – 1 млн рублей.

Наименьшую сумму получает бывший президент Египта Хосни Мубарака – всего 22 тыс. рублей в месяц. Эдуард Шеварднадзе – экс-глава Грузии – при жизни получал по 26,5 тыс. рублей.