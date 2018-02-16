По версии Bloomberg, на втором и третьем месте находятся ЮАР и Аргентина.

Нью-Йорк. США. Венесуэла возглавила список стран с самой депрессивной экономикой мира. По версии издания Bloomberg, это звание южноамериканская страна получила второй год подряд.

При этом Bloomberg составлял рейтинг «самых несчастных» экономик мира на основе данных об инфляции и безработице. Так, за минувший год показатели Венесуэлы составили 1872 пункта. На втором месте расположилась ЮАР с 33 пунктами. На третье место поднялась Аргентина. Ее рейтинг составил 27 отрицательных баллов.

На четвертом месте оказался Египет. Замыкают пятерку лидеров – Греция и Турция. Они делят между собой пятое место, набрав 20,6 пунктов.

В середине списка «самых депрессивных» оказались Украина, Испания и Бразилия. Замыкает первую десятку Саудовская Аравия, которая оказалась в рейтинге впервые. За год ее показатели ухудшились на 15 пунктов.