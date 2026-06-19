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Почти 500 частных домов пострадали от майского урагана в Балезинском районе Удмуртии

09:10, 19 июня, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
Почти 500 частных домов пострадали от майского урагана в Балезинском районе Удмуртии
09:10, 19 июня, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
146
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#Балезинский район\n#ураган
Источник фото: ИИ
146
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Рабочая комиссия продолжает оценивать ущерб, нанесённый стихией.

Балезино. Удмуртия. Масштаб урона от майского урагана до сих пор оценивают в Балезинском районе Удмуртии. Об этом в ходе прямого эфира в соцсетях рассказал глава района Юрий Новойдарский. Напомним, в начале июня была создана рабочая комиссия для оценки последствий стихии. 

«Мы получили от населения 493 заявки о повреждениях. Это частные дома. Комиссия отработала около 120 заявок. Обход будет продолжаться до конца месяца. Еженедельно ущерб анализируется и определяется размер суммы компенсации, который должен быть выделен каждому дому», — сообщил глава района.

Он отметил, что пострадали также 39 МКД. В части из них в работу сразу включились УК. Также средства выделил Фонд капитального ремонта. Особенно четырём домам, где были повреждены более 50% крыш. Достаточно сильно пострадали Кожильская школа и школа №2 в райцентре; пострадали детские сады и учреждения культуры.

«Республика нас тоже поддержала, были выделены деньги из Резервного фонда. У нас работали бригады из городов и районов Удмуртии, которые протянули нам руку помощи», — выразил благодарность Юрий Новойдарский.

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09:10, 19 июня, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
146
0
#Балезинский район\n#ураган