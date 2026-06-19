Балезино. Удмуртия. Масштаб урона от майского урагана до сих пор оценивают в Балезинском районе Удмуртии. Об этом в ходе прямого эфира в соцсетях рассказал глава района Юрий Новойдарский. Напомним, в начале июня была создана рабочая комиссия для оценки последствий стихии.

«Мы получили от населения 493 заявки о повреждениях. Это частные дома. Комиссия отработала около 120 заявок. Обход будет продолжаться до конца месяца. Еженедельно ущерб анализируется и определяется размер суммы компенсации, который должен быть выделен каждому дому», — сообщил глава района.

Он отметил, что пострадали также 39 МКД. В части из них в работу сразу включились УК. Также средства выделил Фонд капитального ремонта. Особенно четырём домам, где были повреждены более 50% крыш. Достаточно сильно пострадали Кожильская школа и школа №2 в райцентре; пострадали детские сады и учреждения культуры.

«Республика нас тоже поддержала, были выделены деньги из Резервного фонда. У нас работали бригады из городов и районов Удмуртии, которые протянули нам руку помощи», — выразил благодарность Юрий Новойдарский.