В горах Пакистана нашли местонахождение пропавшего российского альпиниста Нилова

Исламабад. Пакистан. Местонахождение пропавшего в горах на севере Пакистана российского альпиниста Сергея Нилова установлено. Однако связи с ним нет, сообщает на своем сайте Федерация альпинизма России.

Россиянин пропал без вести 17 августа при восхождении на вершину Гашербрум IV высотой 7,9 км в Пакистане. Причиной послужил внезапный сход значительной массы льда. Еще двое участников экспедиции, Сергей и Михаил Мироновы, получили травмы. У первого из них, предположительно, переломы бедра и ребер, второй назвал свои повреждения незначительными. К вечеру 18 августа они смогли спуститься к одному из своих рюкзаков с вещами и продуктами, также найден рюкзак Нилова. У них есть все необходимое для жизнеобеспечения — еда, горелка, спальники, палатка, а также аптечка, сообщили в Федерации альпинизма России. Спортсмены находятся на высоте 6,2 — 6,4 километра.

В Пакистан наши соотечественники отправились, чтобы спустить с горы тело погибшего в 2023 году альпиниста Дмитрия Головченко. В экспедиции участвовали также Алексей Баутин и Евгений Яблоков. Их эвакуировали из лагеря на высоте 6,1 километр пакистанские военные. При облете было обнаружено местонахождение объявленного поначалу пропавшим Сергея Нилова. Однако на связь он не выходит, состояние его неизвестно.

Для эвакуации оставшихся на высоте россиян готовятся к выходу две группы спасателей – военных и гражданских. Как только позволит погода, их поднимут на высоту 6,1 км, откуда они отправятся на выручку пострадавшим.