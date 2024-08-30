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60 человек погибли в Судане из-за прорыва плотины

14:29, 30 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
60 человек погибли в Судане из-за прорыва плотины
14:29, 30 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
10
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#Африка\n#Судан\n#вода\n#плотина\n#наводнение\n#гибель людей\n#разрушения\n#потоп
Фото: pxhere.com
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Полностью уничтожены 20 деревень.

Порт-Судан. Судан. В результате прорыва плотины Арбаат в Судане погибли не менее 60 человек. Об этом сообщает «МИР 24» со ссылкой на Управление ООН по координации гуманитарных вопросов.

Разрушение дамбы произошло в 38 километрах от Порт-Судана. Пострадали 317 тыс. человек, сотни жителей пропали без вести. 118 тыс. остались без крова, полностью разрушены 20 деревень. Также потеряно около 10 тыс. голов скота.

Напомним, в июле плотину прорвало в Карелии. В результате погибли трое, пострадали 10 человек.

14:29, 30 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
10
0
#Африка\n#Судан\n#вода\n#плотина\n#наводнение\n#гибель людей\n#разрушения\n#потоп