60 человек погибли в Судане из-за прорыва плотины

Порт-Судан. Судан. В результате прорыва плотины Арбаат в Судане погибли не менее 60 человек. Об этом сообщает «МИР 24» со ссылкой на Управление ООН по координации гуманитарных вопросов.

Разрушение дамбы произошло в 38 километрах от Порт-Судана. Пострадали 317 тыс. человек, сотни жителей пропали без вести. 118 тыс. остались без крова, полностью разрушены 20 деревень. Также потеряно около 10 тыс. голов скота.

Напомним, в июле плотину прорвало в Карелии. В результате погибли трое, пострадали 10 человек.